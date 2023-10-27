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        Tekirdağ'da, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        TEKİRDAĞ'dajandarmanın terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:35
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        Tekirdağ'da, DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'dajandarmanın terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Suriye uyruklu 3 şüphelinin Ergene ilçesinde bulunduklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda V.Z.M., T.E.K. ve T.E.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 DEAŞ şüphelisi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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