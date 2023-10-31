İki aile arasında çıkan silahlı kavgada hamile kadın öldü, bebeği kurtarıldı TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde komşu iki aile yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ve olayla ilgili bulunmadığı öğrenilen 7 aylık hamile Sedanur Güven (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ameliyatla alınan bebek ise hayata tutundu. Polis, olayın şüphelisi Ş.D.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde komşu iki aile yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği ve olayla ilgili bulunmadığı öğrenilen 7 aylık hamile Sedanur Güven (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ameliyatla alınan bebek ise hayata tutundu. Polis, olayın şüphelisi Ş.D.'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Çerkezköy Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Aynı sokakta oturan komşu aile Ş.D. ile S.C. arasında iddiaya göre odun indirme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Ş.D. evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.´ye ateş etmeye başladı. S.C. omzundan hafif yaralandı. Aynı sokakta oturan ve gürültü üzerine sokağa çıkan komşuları 7 aylık hamile Sedanur Güven ise tüfekten çıkan saçmalarla boynundan ağır yaralandı.

ANNE ÖLDÜ ÇOCUĞU KURTARILDI

Kanlar içinde kalan Güven, vatandaşlar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli Ş.D. ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, karnındaki bebek ise operasyonla sağlıklı şekilde alındı. Bebek ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilip, burada Yenidoğan Servisi'nde kuvöze konuldu. Omzundan hafif şekilde yaralanan S.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi mahallede güvenlik önlemi alındı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel gece boyunca mahallede ekiplerin çalışmasını takip etti. Çerkezköy polisi cinayet şüphelisi Ş.D.´yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.