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        7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok

        TEKİRDAĞ'da2aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ş.D. ilk ifadesinde, "Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:25
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        7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok
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        TEKİRDAĞ'da2aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ş.D. ilk ifadesinde, "Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" dedi.

        Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde at arabası ile getirdikleri odunların indirilmesi sırasında, 2 aile arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; S.C., Ş.D.'ye tokat attı. Ş.D. de evinden aldığı pompalı tüfekle S.C.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar ile vurulan S.C. omzundan yaralandı. Diğer saçmalar da gürültüyü duyunca evinin önüne çıkan 1 çocuk annesi, 7 aylık hamile Sedanur Güven'in boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Güven, çevredekilerce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; şüpheli de kaçtı. Hamile kadın hastanede hayatını kaybetti ancak karnındaki kız bebek operasyonla alındı. Özel bir hastaneye sevk edilen bebek, kuvöze konuldu. Yaralanan S.C.'nin de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sedanur Güven'in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kaçan Ş.D. ise Saray ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ş.D., ilk ifadesinde; odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S.C.'nin kendisine tokat attığını belirterek, "Ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok" dedi. Ş.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA)

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Tekirdağ - Onur KAYA

        2023-10-31 12:23:18

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