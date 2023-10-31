Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOPRAĞAVERİLDİ

        Tekirdağ'da2 aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında hayatını kaybeden 7 aylık hamile Sedanur Güven'in (22) cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çerkezköy'e getirildi. Güven için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Güven'in ailesi ile yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan şüpheli Ş.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ş.D.'nin buradaki sorgusu sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Londra'da Cumhuriyet balosu
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!

        Benzer Haberler

        Çorlu'da 800 fidan toprakla buluştu
        Çorlu'da 800 fidan toprakla buluştu
        Kadiri amcadan simit tezgahında çocuklara gölge oyunu
        Kadiri amcadan simit tezgahında çocuklara gölge oyunu
        7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok
        7 aylık hamile kadını öldüren şüpheli: Benim vurulduğundan bile haberim yok
        Tekirdağ'da 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 k...
        Tekirdağ'da 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 k...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, başantrenör Işık ile yollarını...
        Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, başantrenör Işık ile yollarını...