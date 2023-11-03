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        Tekirdağ'da oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', İncirlik Üssü'ne doğru yola çıktı

         TEKİRDAĞ´daİnsanHak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İsrail saldırıları altındaki Filistin´e destek amacıyla oluşturulan `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, Adana´daki ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü´ne gitmek üzere Tekirdağ´dan yola çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:30
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        Tekirdağ'da oluşturulan 'Filistin İçin Özgürlük Konvoyu', İncirlik Üssü'ne doğru yola çıktı
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         TEKİRDAĞ´daİnsanHak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, İsrail saldırıları altındaki Filistin´e destek amacıyla oluşturulan `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, Adana´daki ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü´ne gitmek üzere Tekirdağ´dan yola çıktı.

        İsrail´in Filistin topraklarına saldırılarını protesto etmek için Tekirdağ'da İHH öncülüğünde 'Filistin için özgürlük' konvoyu oluşturuldu. Konvoya katılanlar, Adana´daki ABD askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü´nü protesto etmek için bir araya geldiklerini belirtti. Konvoyun Adana´ya hareketinden önce Tekirdağ Valiliği önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri, Filistin´e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail´i protesto etti.

        'DÜNYAYA FESAT YAYAN AMERİKAN ÜSLERİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ'

        İHH Tekirdağ Başkanı Süleyman Çalışkan valilik önündeki konuşmasında "´ Bugün burada 25 gündür soykırım yapan, daha doğrusu ağabeyleri tarafından yaptırılan İsrail´i kınamak ve dünyaya fesat yayan Amerikan Üslerini protesto etmek için, dünyayı uyandırmak için yola çıkıyoruz. Türkiye´nin 81 vilayetinde araçlarımızla Adana İncirlik Üssü´ne gidiyoruz. Bu hareketimizle kuklaya değil, kuklacıya bakılması gerektiğini söylüyoruz. Siyonizm öyle bir bela ki, Avrupa başkentlerini Amerika´yı istila etmiştir. Bizim burada sadece derdimiz Filistin değil, sadece ülkemiz değil, dünyayı özgürleştirmek için harekete geçiyoruz" diye konuştu.

        Açıklamanın ardından yaklaşık 50 kişinin bulunduğu, Türk ve Filistin bayrakları asılan 12 araçlık `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, Tekirdağ´dan yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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