Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        13 aydır kayıp olan Mustafa soruşturmasında 3 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranan zihinsel ve fiziksel engelli Mustafa Çalışkan (28) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 aydır kayıp olan Mustafa soruşturmasında 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınKapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranan zihinsel ve fiziksel engelli Mustafa Çalışkan (28) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kapaklı ilçesinde yaşayan yüzde 65 zihinsel, yüzde 12 bedensel engelli Mustafa Çalışkan, 13 ay önce evinden gezmek için çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Oğullarına ulaşamayan Arife ve Mustafa Çalışkan çifti, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile bir süre önce de televizyon programına katılarak, kayıp oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. Anne Arife Çalışkan, kızı Ezel Çalışkan ile katıldığı yayında oğlunun kaybolmasıyla ilgili Serkan Ş.'yi (32) sorumlu tutup, en son onun kullandığı motosiklette görüldüğünü iddia etti. Arife Çalışkan, "Oğlum Fevzi 13 aydır ortada yok. En son Serkan Ş. ile görüştü. Sonra da bir daha gelmedi. Serkan bir yere mi bıraktın? Oğlumu öldürdünüz mü? En son Serkan motorla almış" ifadelerini kullandı. İddialar üzerine Serkan Ş., telefonla canlı yayına bağlanarak, "Ben o yayına gelmem. Benim o görüntülerde motorumda olan kişi Fevzi değil, başka biriydi. Ben onun kaybolduğu zamanlarda babamla çalışıyordum. Ben o gün Fevzi ile bir kere görüştüm sadece" dedi. Yayına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadın ise "Eşim Serkan Ş. ile cezaevinde aynı koğuşta iken Serkan Ş., Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdüklerini söylemiş" dedi. 

        3 Kasım'da ise Serkan Ş., Çalışkan ailesinin Kapaklı'daki evini basarak, kendisini suçlayan aile üyelerine tepki gösterip, çıktığı evin çatısından üzerlerine kiremitleri attı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden olay günü Serkan Ş.'nin motosikletinin arkasında giden kişinin Mustafa Çalışkan olduğu belirlendi. Polis, Şerkan Ş., babası Nurettin Ş. (52) ve Şakir Ç.'yi (31) gözaltına aldı.

        Televizyon yayınında motosikletine arkasına aldığı kişinin Kapaklı'dan arkadaşı olduğunu söyleyen Serkan Ş., emniyetteki ifadesinde ise sarı montlu bu kişinin tanımadığı biri olduğunu öne sürdü. Baba Nurettin Ş.'nin ise ifadesinde oğlunun motosikletinin arkasındaki kişinin kendisi olduğunu söylediği belirtildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy ilçesinde bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan Ş., gazetecilerin, 'Fevzi'ye ne oldu?' şeklindeki sorusuna, 'Ailesine sorun' yanıtını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kaçak tütün ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da kaçak tütün ele geçirilen otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da çaldıkları motosikleti çalıştıramadıkları için iple çekerek göt...
        Tekirdağ'da çaldıkları motosikleti çalıştıramadıkları için iple çekerek göt...
        Tekirdağ'da oyuncak içerisine gizlenen uyuşturucu hap ele geçirildi
        Tekirdağ'da oyuncak içerisine gizlenen uyuşturucu hap ele geçirildi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Kapaklı Sitespor deplasmanda Yeşil Bayramiç Spor'u 3-0 yendi
        Kapaklı Sitespor deplasmanda Yeşil Bayramiç Spor'u 3-0 yendi