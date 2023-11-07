13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (2)- Yeniden
Yazıişlerimüdürlerine
Kayıp olan kişinin ismi sehven Mustafa olarak yazılmıştır, doğrusu Fevzi olacaktır... Bu nedenle haberimizi yeniden servis ediyoruz..
YENİDEN
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Onur KAYA/TEKİRDAĞ,
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