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        13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:55
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        13 aydır kayıp olan Fevzi soruşturmasında 3 gözaltı (2)- Yeniden
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        Yazıişlerimüdürlerine

        Kayıp olan kişinin ismi sehven Mustafa olarak yazılmıştır, doğrusu Fevzi olacaktır... Bu nedenle haberimizi yeniden servis ediyoruz..

        YENİDEN

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        Onur KAYA/TEKİRDAĞ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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