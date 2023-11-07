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        Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı

        MARMARADenizi'nde etkili olan şiddetli lodosla birlikte Tekirdağ´da sahil yosunla kaplandı. Belediye ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:45
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        Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı
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        MARMARADenizi'nde etkili olan şiddetli lodosla birlikte Tekirdağ´da sahil yosunla kaplandı. Belediye ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

        Marmara Denizi´nde geçen günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle denizin dibinden kopan yosunlar, Tekirdağ sahilini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kahverengiye boyadı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde 3 gündür sert lodosun yaşandığını söyledi. Pehlivanoğlu, "3 günden beri esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak. Belediyemiz yosunları toplamak için çalışıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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