Tekirdağ'da yağmurun ardından buğday ekimi başladı

TEKİRDAĞ'dayağmurun ardından tarlalara giren çiftçiler, buğday ekimine başladı. Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, "Yağmurların ardından zamanı geldiği için buğday ekimleri başladı" dedi.

Kuraklığın yaşandığı Tekirdağ'da çiftçiler son yağan yağmurlardan sonra toprağın tava gelmesi ile birlikte ilk buğdayları toprakla buluşturmaya başladı. Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Tekirdağ'da metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, "Yağmurların ardından zamanı geldiği için buğday ekimleri başladı. Yağmurdan önce kuru toprağa da buğday ekenler oldu. Yağmurlarla birlikte şu an toprak tavında ekim için. Kanola ekenlere de bu yağışlar iyi geldi. İnşallah bu yağmurların devamını bekliyoruz. Şu anda buğday için yağmuru konuşmamız biraz erken. İnşallah gelecek aylarda yağmurlar gelirse buğdayda geçmiş sezon yaşadığımız sıkıntımızı atacağız" diye konuştu.

'GEÇEN YIL KURAKLIKTAN SORUNLAR YAŞADIK'

Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı, yağmurun henüz tatmin edici olmamasına rağmen kasım ayı gelmesi nedeniyle buğday ekimine başladıklarını söyledi. Katırcı, "Kışlık ürünlerimiz buğday ve arpanın ekimini yapıyoruz. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Küresel ısınmadan dolayı ülkemizi de ve dünyada kuraklık etkili oluyor. Bütün dünyayı tehdit eden bir kuraklık var. Geçen yıl ayçiçeğinde kuraklıktan dolayı sorunlar yaşadık. Bazı üreticiler dekarda 50-60 kilogram verim aldı. Ayçiçeği ektiğimiz yerlerimizi bu yıl buğday için hazırladık ve ekime başladık. İnşallah bu yıl yağışlı bir sezon olmasını temenni ediyoruz. Bütün çiftçilerimiz için güzel bir yıl olur inşallah. Bin dekar alanda buğday ve arpa ekimi yapacağız. Yağmurun ardından tüm hızıyla ekimlerimizi yapıyoruz. Yağmurlar çok fazla değildi ama toprak hazırlanması için iyi oldu" dedi.