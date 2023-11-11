Tekirdağ´da DEAŞ şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ´ınÇerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi F.H., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ´ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Haseki bölgesinde örgütün sözde kontrol noktası sorumlusu olduğu belirlenen Suriye uyruklu F.H.´nin Çerkezköy ilçesinde bulunduğu belirlendi. Evine operasyon düzenlenen F.H., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.H., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.