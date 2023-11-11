Trakya'da yağmur etkili oldu (2)

TEKİRDAĞ'DALODOSETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu bölgelerden Trakya'da yer yer yağmur yağdı. Yağmurun ardından Tekirdağ'da lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirlediği görüldü. Lodos nedeniyle denize açılamayan Tekirdağ'daki küçük balıkçı tekneleri, barınaklara çekildi. Dalgalar, zaman zaman yükselerek, kıyı şeridine ulaştı.

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