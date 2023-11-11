Trakya'da yağmur etkili oldu (3)

MALKARA'DAAĞAÇ,OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Camiatik, Gazibey, Yeni ve Izgar mahallelerinde ağaçlar devrildi. Devrilen bir araç park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu. Rüzgarda belediyeye ait giysi tekstil kumbarası ve çöp konteynırları da devrildi, bir akaryakıt istasyonunun tabelası uçtu. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.