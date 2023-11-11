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        Tekirdağ'da Filistin'e destek yürüyüşü

         TEKİRDAĞ'dasiviltoplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:50
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        Tekirdağ'da Filistin'e destek yürüyüşü
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         TEKİRDAĞ'dasiviltoplum kuruluşları, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi.

        İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e destek vermek, Gazze'de insanların öldürülmesine dikkat çekmek için Tekirdağ'da sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenledi. Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkisinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. 'Katil İsrail, Filistin'den defol' sloganlarının atıldığı yürüyüşte, 'Soykırıma hayır. Filistin'e destek, Siyonizm´e lanet' yazılı pankart açıldı. Yürüyüşün ardından konuşan İHH Tekirdağ temsilcisi Süleyman Çalışkan, "'Kardeşlerimiz şehit oluyor. Biz ağlayacak mıyız? Hayır. Çünkü onlar şahadete sevdalılar. Biz nerede zulüm varsa onun karşısındayız. Mazlumun dinini, dilini, ırkını, cinsiyetini, hiçbir şeyini sormayız. Biz zalimin karşısında dimdik dururuz. Vicdanımız var, adaletimiz var, merhametimiz var" dedi. Yürüyüşü katılanlar konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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