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        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti

        TEKİRDAĞ'ınMuratlı ilçesinde parkta ağabeyi Veysel Gün (27) ile içki içerken tabancayla vurulan Uğur Gün (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda bacağından yaralanan Veysel Gün'ün tedavisi ise sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:00
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        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti
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        TEKİRDAĞ'ınMuratlı ilçesinde parkta ağabeyi Veysel Gün (27) ile içki içerken tabancayla vurulan Uğur Gün (24), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda bacağından yaralanan Veysel Gün'ün tedavisi ise sürüyor.

        Muratlı'da fabrikada işçi olarak çalışan Uğur Gün ile ağabeyi Veysel Gün, önceki gün akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit Parkı'na giderek birlikte içki içmeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, kardeşlere yaklaşıp tabanca ile ateş açtı. Uğur Gün göğsünden Veysel Gün de bacağından yaralandı. Yüzünü gizleyen saldırgan ise kaçtı.

        Yaralı kardeşler ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede saldırganın kaçarken düşürdüğü tahmin edilen şarjör buldu.

        Hastanede tedavi gören kardeşlerden Uğur Gün, bugün hayatını kaybetti. Veysel Gün, polise verdiği ifadede, kardeşi ile parkta otururken, kapüşonlu birinin yanlarına yaklaşıp tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtığını söylediği öğrenildi.

        Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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