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        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:38
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        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti (2)
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        ŞÜPHELİGÖZALTINAALINDI 

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parkta alkol alırken silahla saldırıya uğrayan Uğur Gün'ün hayatını kaybettiği, ağabeyi Veysel Gün'ün de yaralandığı olayla ilgili şüpheli G.E., polis ekiplerinin takibi sonucu Çorlu ilçesinde yakalandı. G.E.'nin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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