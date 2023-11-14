Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti (2)
ŞÜPHELİGÖZALTINAALINDI
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde parkta alkol alırken silahla saldırıya uğrayan Uğur Gün'ün hayatını kaybettiği, ağabeyi Veysel Gün'ün de yaralandığı olayla ilgili şüpheli G.E., polis ekiplerinin takibi sonucu Çorlu ilçesinde yakalandı. G.E.'nin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.
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