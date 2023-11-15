Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., yakalanıp, tutuklandı.
TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt adına faaliyet gösteren kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan A.H.'nin Çorlu'da bulunduğu belirlendi. Suriye uyruklu A.H., bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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