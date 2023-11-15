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        Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:00
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        Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirtilen A.H., yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt adına faaliyet gösteren kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği bilgisi bulunan A.H.'nin Çorlu'da bulunduğu belirlendi. Suriye uyruklu A.H., bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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