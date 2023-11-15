Otomobilin çaptığı Gülşah, gezdirmeye çıkardığı köpeğiyle birlikte öldü

TEKİRDAĞ´ınErgeneilçesinde otomobilin çarptığı Gülşah Mete (33), gezdirmeye çıkardığı köpeği ile birlikte öldü.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene'nin Marmaracık Mahallesi kara yolunda meydana geldi. Edirne yönüne giden İsmet S.'nin kullandığı 59 ZG 021 plakalı otomobil, Gülşah Mete ile gezdirmeye çıkardığı köpeğine çıktı. Çarpmanın şiddetiyle bariyere savrulan Gülşah Mete ile köpeği olay yerinde öldü.

Sürücü İsmet S.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mete'nin cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan İsmet S., emniyete götürüldü.

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