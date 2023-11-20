Zıplayarak yerinden çıkarttığı rögar kapağını çaldı; o anlar kamerada
TEKİRDAĞ'dabiratık toplayıcısının üzerinde zıpladığı rögar kapağını yerinden çıkartarak çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
TEKİRDAĞ'dabiratık toplayıcısının üzerinde zıpladığı rögar kapağını yerinden çıkartarak çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki esnaf, sabah işe geldiğinde bir rögar kapağının olmadığını görünce polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 'çekçek' olarak bilinen el arabası ile sokağa gelen bir atık toplayıcısının üzerinde zıpladığı rögar kapağını yerinden çıkartıp, çaldığını belirledi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli polis ekiplerince aranıyor.
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