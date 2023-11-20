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        Zıplayarak yerinden çıkarttığı rögar kapağını çaldı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'dabiratık toplayıcısının üzerinde zıpladığı rögar kapağını yerinden çıkartarak çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:30
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        Zıplayarak yerinden çıkarttığı rögar kapağını çaldı; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ'dabiratık toplayıcısının üzerinde zıpladığı rögar kapağını yerinden çıkartarak çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki esnaf, sabah işe geldiğinde bir rögar kapağının olmadığını görünce polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 'çekçek' olarak bilinen el arabası ile sokağa gelen bir atık toplayıcısının üzerinde zıpladığı rögar kapağını yerinden çıkartıp, çaldığını belirledi. O anlar kameraya yansırken, şüpheli polis ekiplerince aranıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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