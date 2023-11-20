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        Eski eşinin evinde tabancayla ensesinden vurulmuş cesedi bulundu

        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan´ın (42), eski eşi Hüseyin U.´nun (53) evinde ensesinden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:50
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        Eski eşinin evinde tabancayla ensesinden vurulmuş cesedi bulundu
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        TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesinde Sevgi Taşkan´ın (42), eski eşi Hüseyin U.´nun (53) evinde ensesinden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak´ta meydana geldi. Dün gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan´ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi.

        Polis, Sevgi Taşkan´ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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