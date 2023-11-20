Eski eşinin evinde tabancayla ensesinden vurulmuş cesedi bulundu (2)
CİNAYETİİTİRAFETTİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tabanca ile öldürülmüş halde bulunan Sevgi Taşkan'ın eski eşi Hüseyin U., polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi. Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.
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