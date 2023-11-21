Eski eşini, evinde tabancayla ensesinden vuran şüpheli adliyede

TEKİRDAĞ'da evinegelen eski eşi Sevgi Taşkan´ı (42) tabancayla ensesinden vurup öldüren Hüseyin U. (53), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak'ta meydana geldi. Önceki gece Sevgi Taşkan, evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyip yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti. Anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuk, Sevgi Taşkan'ı yerde kanlar içinde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlıkçılar, Taşkan'ın ensesinden tabancayla tek kurşunla vurulup, hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerindeki tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni, otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı. İnşaat işleriyle uğraşan Hüseyin U., emniyetteki sorgusunda "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darbetti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi.

Hüseyin U., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusunu ise yanıt vermedi.