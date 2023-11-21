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        Eski eşini, evinde tabancayla ensesinden vuran şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:08
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        Eski eşini, evinde tabancayla ensesinden vuran şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ınÇerkezköyilçesinde evine gelen eski eşi Sevgi Taşkan´ı tabancayla ensesinden vurarak öldüren Hüseyin Uğumlu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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