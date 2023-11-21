Eski eşini, evinde tabancayla ensesinden vuran şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ınÇerkezköyilçesinde evine gelen eski eşi Sevgi Taşkan´ı tabancayla ensesinden vurarak öldüren Hüseyin Uğumlu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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