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        Tekirdağlı balıkçılar, 12 ton kolyoz avladı

        TEKİRDAĞLIbalıkçılar, Marmara Denizi'nde 12 ton kolyoz yakaladı. Kolyozlar, tezgahlarda kilosu 100 ile 150 lira arasında satışa sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:45
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        Tekirdağlı balıkçılar, 12 ton kolyoz avladı
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        TEKİRDAĞLIbalıkçılar, Marmara Denizi'nde 12 ton kolyoz yakaladı. Kolyozlar, tezgahlarda kilosu 100 ile 150 lira arasında satışa sunuldu.

        Marmara Denizi'ne açılan ve gece boyunca avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana, avladıkları 12 ton kolyoz ile döndü. Tezgahlarda yerini alan kolyoz, kilosu 100 ile 150 lira arasında satılmaya başlandı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyleyerek, "Kentte, balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana uskumru ailesinden olan bin kasa kolyozla döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop da çıkmaya başlayacak" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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