Tekirdağlı balıkçılar, 12 ton kolyoz avladı

TEKİRDAĞLIbalıkçılar, Marmara Denizi'nde 12 ton kolyoz yakaladı. Kolyozlar, tezgahlarda kilosu 100 ile 150 lira arasında satışa sunuldu.

Marmara Denizi'ne açılan ve gece boyunca avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana, avladıkları 12 ton kolyoz ile döndü. Tezgahlarda yerini alan kolyoz, kilosu 100 ile 150 lira arasında satılmaya başlandı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyleyerek, "Kentte, balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana uskumru ailesinden olan bin kasa kolyozla döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinekop da çıkmaya başlayacak" diye konuştu.