Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ'daetkiliolan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini barınağa çekerek, lodosun etkisini kaybetmesini bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos etkisini artırdı. Uluslararası taşımacılık yapan büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Lodos nedeniyle dalgalar Tekirdağ kıyılarında etkili oldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodoson etkisini artırmasının balıkçıları zor durumda bıraktığını belirterek, "Lodosla beraber, balıkçılarımız yaklaşık 2 gün istirahatta bulunacaklar. Balıkçılarımız, ağlarını, motorlarını tamir edecekler. Fırtınanın geçmesinden sonra balıkçı arkadaşlarımız inşallah lüfer ve uskumru tutarak faaliyetlerine devam edeceklerdir" dedi.

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