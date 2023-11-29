Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar devrildi TEKİRDAĞ'da,lodos nedeniyle sahil sular altında kaldı, bazı işletmelerde hasar oluştu. Kuvvetli rüzgar ağaçları devirirken, Marmarareğlisi ilçesinde, tekneler sahile sürüklendi, Çorlu'da da cadde ve sokakları su bastı.

TEKİRDAĞ'da,lodos nedeniyle sahil sular altında kaldı, bazı işletmelerde hasar oluştu. Kuvvetli rüzgar ağaçları devirirken, Marmarareğlisi ilçesinde, tekneler sahile sürüklendi, Çorlu'da da cadde ve sokakları su bastı.

Tekirdağ'da dün öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkisini artıran lodos ile sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde lodosla birlikte gelen dalgalar Tekirdağ sahilini bastı. Dolgu alanında bulunan bazı işletmeler ile yürüme yolu, sularla kaplandı. Dalgalarla bir çay bahçesinin duvarı yıkıldı, mutfağı hasar görüp kullanamaz hale geldi. Çocuk parkındaki seyyar tezgahlar ve malzemelerin de zarar gördüğü bölgede belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren temizlik çalışması başlattı.

Hasar gören iş yerinin personeli Sıtkı Karahan, "İki gündür fırtına var, dalgaların boyu 10 metreye kadar çıktı. İş yerimizde zarar meydana geldi. Allah daha büyük felaketlerden korusun. Can kaybımız yok, maddi zararı bir şekilde karşılamaya çalışacağız" dedi.

AĞAÇ, 3 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgarda, Süleymanpaşa ilçesi Eski Cami Mahallesi'ndeki 1 ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrilip zarar verdi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırdı, otomobil bölgeden çekildi.

Sağanak ve kuvvetli lodos, Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde de etkili oldu. Çorlu'da gece başlayan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok iş yeri ve evleri ise su bastı. Baskın yaşanan bölgelerde belediye ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.

Marmaraereğlisi ilçesinde de lodos nedeniyle barınaktaki balıkçı tekneleri kıyıya sürüklendi, bazı tekneler zarar gördü.