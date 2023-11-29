Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar devrildi (2)

ACİLSERVİSİNGİRİŞ TAVANI AMBULANSIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tekirdağ'da etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarda, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisinin girişinde bulunan cam tavan, park halindeki ambulansın üzerine düştü. Tavan altında kalan ambulansta hasar oluştu. Hastane yönetimi çökme nedeniyle güvenlik şeridi çekerek, acil servise hasta girişini kapattı. İhbarla gelen vinçle ambulansın üzerine düşen tavan kaldırıldı. Acil servisin girişinde onarım çalışması başlatıldı.

SÜRÜKLENEN TEKNELER ÇEKİLİYOR

Marmaraereğlisi ilçesinde lodosta kıyıya sürüklenen tekneleri kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yazlık konutların önündeki tekneleri sahipleri daha güvenli bölgeye çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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