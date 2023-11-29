Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar devrildi (3)
ŞARKÖY'DESAĞANAK
Tekirdağ'ınŞarköy ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede dereler taştı. Şarköy-Malkara kara yolu, yamaçtan düşen kaya parçaları nedeniyle kapandı. Yol, iş makineleri ile kayaların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Camikebir Mahallesi Arif Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısına düşen yıldırım, hasara neden oldu. Bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, çatı parçalarının düştüğü yerde önlem alındı.
Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),
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