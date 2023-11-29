Şarköy'de 70 milyon TL değerinde 'sahte toner' malzemesi ele geçirildi TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesinde ünlü markaların etiketleri kullanılarak sahte toner üretilen atölyeye jandarma ekiplerince yapılan baskında, yaklaşık 70 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ınŞarköyilçesinde ünlü markaların etiketleri kullanılarak sahte toner üretilen atölyeye jandarma ekiplerince yapılan baskında, yaklaşık 70 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Şarköy ilçesinin Mürefte Mahallesi'nde M.A.'nın kiraladığı iki dükkanı sahte toner üretilen atölyeye çevirdiği saptandı. Yapılan çalışmaların ardından atölyelere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, M.A.'nın Çin'den ucuza getirdiği çok sayıda ünlü markaların etiketleri ile sahte toner üreterek, satışa hazır hale getirip, piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Atölyede yapılan aramada, özel olarak yaptırılmış ünlü markalara ait 339 bin 813 adet boş karton toner kutusu, 5 bin 908 adet satışa hazır dolu toner, 4 bin 9 toner adet malzemesi, 385 kilogram toner tozu, 733 adet toner tozu, 74 bin 561 adet boş toner, 215 bin adet ünlü kartuş markalarının isminin yazılı bulunduğu koruyucu kılıf ve poşet, 4 bin 200 adet plastik kap, 8 bin 750 adet ünlü markaların tonerlerine ait kullanma kılavuzu, 7 adet bin plastik marka yazıları, 44 bin 310 adet marka ve toner üzerlerine yapıştırılan etiket, 350 pullup, 1 adet karton paketleme makinesi, 1 adet ambalajlama makinesi, 1 adet lazer yazıcı, 1 adet toner tozu doldurma makinesi ve 1 adet poşet kapama malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi. 5 işçinin çalıştığı atölyenin sahibi M.A. hakkında 'sınai mülkiyet kanununa muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.