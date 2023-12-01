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        Tekirdağ ve İstanbul´da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

        TEKİRDAĞve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:40
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        Tekirdağ ve İstanbul´da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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        TEKİRDAĞve İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara, Çerkezköy ve Çorlu ile İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 10 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 552 gram sıvı halde sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal madde, katı halde 37,50 gram sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan A-M kimyasal hammadde, 71,9 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 sprey ve 3 kutu aseton, 790 sentetik hap, 141 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 66 gümrük kaçağı içki ve 23 paket gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu hap,  hassas terazi, 1 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 145 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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