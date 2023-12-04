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        Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti

        ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan´ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:20
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        Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen meclis üyesi, görevinden ve partisinden istifa etti
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        ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan´ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.

        Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor. Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti. Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

        Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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