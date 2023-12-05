Kucağındaki köpeğe pitbull saldırdı; o anlar kamerada TEKİRDAĞ'daAyda İncekulak ile gezdirmeye çıkardığı köpeği, tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbullun saldırısına uğradı. Hem İncekulak´ın hem de kucağındaki köpeğinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'daAyda İncekulak ile gezdirmeye çıkardığı köpeği, tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbullun saldırısına uğradı. Hem İncekulak´ın hem de kucağındaki köpeğinin yaralandığı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde Ayda İncekulak, sokakta tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbullu görünce, köpeğini kucağına aldı. Ancak bu sırada pitbull, İncekulak ve köpeğine saldırdı. Büyük korku yaşayan İncekulak´ın yardımına çevredekiler koştu. Saldırdığı kadının kucağında bir süre asılı kalan köpeğe çevredekiler sopa ve elleriyle müdahale ederek, güçlükle uzaklaştırıldı. Saldırı anları ve köpeğe müdahale, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyete giderek, şikayetçi olan Ayda İncekulak, veterinerde saldırıda yaralanan köpeğinin tedavisini yaptırdı.

Köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkardığını söyleyen Ayda İncekulak, "Sokakta köpeği görünce köpeğimi kucağıma aldım. Önce benim kolumu yakaladı. Sonra bir şekilde benden vazgeçip, köpeğime saldırdı. O sırada insanlar gelmeye başlamıştı. Gelen insanlar önce köpeğe vurarak benim kolumu kurtardı. Ondan sonra büfeden insanlar çıkarak bizi kurtardı" dedi.

Kendisinin de kolundan yaralandığını belirten İncekulak, hastanede aşı yapıldığını söyledi. İncekulak, "Aslında hiçbir şekilde sahipsiz bir hayvanın sokakta olmasını istemiyoruz ama başıboş hayvanlar var. Beni en çok üzen ise sahibi olduğu halde bu şekilde ortaya bırakılan köpekler. Kaldı ki pitbull cinsi bir köpek ve bunların ağızlıksız çıkmaması lazım. Tasması vardı. Onun için sahipsiz diyemiyorum. Mutlaka birinin köpeği ama sahipsiz bir biçimde dolanıyor. Bana saldırdı, bir başkasına da saldırmasın istiyorum. Köpeklere alışkın olduğum için çok fazla etkilenmedim diyorum ama yine de çok kötü oldum. Kolumun ağrısı halen çok fena şekilde. Bir şekilde önlem alınmalı. Bu hayvanlar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diye konuştu.