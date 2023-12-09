Manavda, sebze ve meyve kasalarının altına gizlenen 15 kilo esrarı 'Larissa' buldu
TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde polisin manavda arkotik köpeği `Larissa' ile yaptığı aramada, sebze ve meyve kasaları altına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde polisin manavda arkotik köpeği `Larissa' ile yaptığı aramada, sebze ve meyve kasaları altına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Omurtak Caddesi´ndeki bir manavda uyuşturucu bulunduğu ve satışının yapıldığı belirlendi. Manavda yapılan aramada narkotik köpeği `Larissa' sebze ve meyve kasalarının olduğu bölgeye tepki verdi. Bunun üzerine kaldırılan kasaların altında karton kutular içinde 15 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı.
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