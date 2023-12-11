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        Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, 2 sürücü de kusurlu

        TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde, mayıs ayında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 gün sonra nikahları olan Kardelen Coşkuntuna (22) ile Burhan Çetin (24) çiftinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında bilirkişi raporunu açıkladı. Raporda, çiftin bulunduğu otomobile çarpan kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici asli, otomobil sürücüsü Nurettin Akgül ise tali kusurlu bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:10
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        Nişanlı çiftin nikaha 1 gün kala öldüğü kazada, 2 sürücü de kusurlu
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        TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde, mayıs ayında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 gün sonra nikahları olan Kardelen Coşkuntuna (22) ile Burhan Çetin (24) çiftinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasında bilirkişi raporunu açıkladı. Raporda, çiftin bulunduğu otomobile çarpan kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici asli, otomobil sürücüsü Nurettin Akgül ise tali kusurlu bulundu. 

        Tekirdağ'ın Saray ilçesi TEM gişeler mevkisinde 26 Mayıs'ta Nurettin Akgül'ün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

        1 GÜN SONRA NİKAHLARI VARDI

        Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetin'in, kazadan 1 gün sonra Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni olduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareli'ye giden Coşkuntuna ve Çetin'in ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü. Kardelen Coşkuntuna Kırklareli'de, Burhan Çetin ise İstanbul'da toprağa verildi. 

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından hastanede tedavileri tamamlanan kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici ile otomobil sürücüsü Nurettin Akgül, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyonet sürücüsü Ekici çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, otomobil sürücüsü Akgül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORUNU AÇIKLADI

        Olayın ardından başlatılan adli süreçte ilk olarak bilirkişi heyeti raporunu açıkladı. Heyet raporunda, tutuklu kamyonet sürücüsü Tuncay Ekici, Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen 'şerit izleme kurallarına riayet etmemek' ve 'şeride tecavüz etme' kusurlarını işlediği, aracının hızını ise kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Raporda, "Sürücünün anlatımları çarpmanın gerçekleştiği yer ve araçların çarpma noktaları dikkate alındığında, dubalar ile ayrılan yolda sürücünün karşı şeride temasının olduğu ve tekrar sağa direksiyonu çevirdiği esnada aracının ön kısımları ile şeridine girmek zorunda kalan araca çarptığı için sürücünün aracının hızını yol durumuna uydurmadığı ve etkin bir fren ile duramadığı için aracını şeridinde tutma becerisini gösteremediği için sürücünün yolu kullanan diğer sürücülere, yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati tam olarak gösteremediği için bu kazada asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi. 

        Otomobil sürücüsü Nurettin Akgül'ün ise Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen 'şerit izleme kurallarına riayet etmemek' ve 'araçların hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu bulunduğu raporda, "Sürücünün yol çalışmasından dolayı tek şerit kullanılan yolda şeridinde kalmadığı ve karşı geliş şeridine geçtiği için üzerine geldiğini öngördüğü araç ile arasındaki mesafede etkin bir fren ile duracak hızda seyretmediği ve yola ve trafiğe gerekli özen ve dikkati göstermediği için bu kazada tali kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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