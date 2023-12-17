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        Tekirdağ'da Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü

         TEKİRDAĞ'ınyüksek kesimlerine yağan karla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:00
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        Tekirdağ'da Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü
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         TEKİRDAĞ'ınyüksek kesimlerine yağan karla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine dün gece yağan kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ'ın 945 metre yüksekliğindeki Ganos Dağı ve etekleri yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığı 5-7 santimetre oldu. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu yağış beklenmeyen kentte, soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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