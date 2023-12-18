Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu'dan milletvekili transferine tepki

         YERLİve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partililerle bir araya geldi. Son siyasi gelişmeleri değerlendiren Mutlu, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın SP'ye geçmesine tepki gösterdi. Mutlu, "31 Mart yerel seçimleri geçer geçmez herkes 2025'de seçime hazırlanmalıdır. Koskoca Türk devleti, cihanı yöneten aziz Türk milleti 2025'te yeni bir seçime gitmeli. Bu futboldan hızlı transfer yapan, lokantacı gibi kebap yapan milletvekillerini değiştirmelidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu'dan milletvekili transferine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

         YERLİve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partililerle bir araya geldi. Son siyasi gelişmeleri değerlendiren Mutlu, Saadet Partisi (SP) Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın SP'ye geçmesine tepki gösterdi. Mutlu, "31 Mart yerel seçimleri geçer geçmez herkes 2025'de seçime hazırlanmalıdır. Koskoca Türk devleti, cihanı yöneten aziz Türk milleti 2025'te yeni bir seçime gitmeli. Bu futboldan hızlı transfer yapan, lokantacı gibi kebap yapan milletvekillerini değiştirmelidir" dedi.

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partililerle bir araya gelen Mutlu, burada yaptığı açıklamada "Bu halk DEVA'ya oy verdi mi? Vermedi. Hayır kurumu gibi davranan CHP onları meclise soktu.  Bu halk Gelecek Partisi'ne oy verdi mi? Vermedi. Yardım derneği gibi davranan CHP onları da meclise soktu. Bu halk Saadet Partisi'ne oy verdi mi? Koltuk değneği gibi yaşayan CHP onları da meclise soktu. Bu halk Gelecek Partisi ve SP grup kurma izni verdi mi? Vermedi. Onlar keyfi grup kurdular. Bu hafta bir vefat sebebiyle grup düşünce, Atatürk'ün kurduğu CHP, içinde birçok Atatürk düşmanı olan Saadet'e bir sosyal demokrat vekili bağışladı. Tekrar grup kurdurdu. Aynı CHP, seçime giremeyen İYİ Parti'ye de hediye ettiği vekillerle seçime girmesini sağlamıştı. Şimdi aklı ve vicdanı olan herkese soruyorum. Bu meclis halkı temsil edebilir mi?" diye konuştu.

        Meclis'in halkın desteğini yitirdiğini söyleyen Mutlu, "2025'te acil seçim yapılmalıdır. Demokrasiye inanan, hukuku içselleştirmiş, vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Halkın asla haberi olmayan, iradesi olmayan bu suni oluşumları halka sordunuz mu? Halkın onaylamadığı, böyle keyfi ve suni birliktelikler demokrasiye uyar mı? Bütün bu olayları bir arada göz önüne alınca, artık bu meclisin yenilenme mecburiyeti vardı" dedi.

        Mutlu, "31 Mart yerel seçimleri geçer geçmez herkes 2025'te seçime hazırlanmalıdır. Koskoca Türk devleti, cihanı yöneten aziz Türk milleti 2025'de yeni bir seçime gitmeli. Bu futboldan hızlı transfer yapan, lokantacı gibi kebap yapan milletvekillerini değiştirmelidir" diye konuştu.

        DHA-Politika - Türkiye-Tekirdağ - DHA

        2023-12-18 15:25:41

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Evine davet ettiği 3 kişi, tehditle 70 bin liralık kredi çektirdi
        Evine davet ettiği 3 kişi, tehditle 70 bin liralık kredi çektirdi
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Sanayi tesislerindeki atık ısının tarımsal üretimde kullanılması önerisi
        Sanayi tesislerindeki atık ısının tarımsal üretimde kullanılması önerisi