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        Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü

        TEKİRDAĞ'da, Şeref Çolaker (33), dengesini kaybedip 4'üncü kattan, montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:45
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        Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü
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        TEKİRDAĞ'da, Şeref Çolaker (33), dengesini kaybedip 4'üncü kattan, montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binada montaj yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybedip 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Durumu görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çıkardığı Çolaker, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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