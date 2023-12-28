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        Tekstil atölyesinin deposunu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

        TEKİRDAĞ'da jandarma operasyonunda, tekstil atölyesinin deposunun uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıkarıldı. Özel sistemler kurulan depoda, esrar ve Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:10
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        Tekstil atölyesinin deposunu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler
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        TEKİRDAĞ'da jandarma operasyonunda, tekstil atölyesinin deposunun uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıkarıldı. Özel sistemler kurulan depoda, esrar ve Hint kenevirleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin deposunda uyuşturucu üretildiği belirlendi. Y.Ö.'ye ait depoda arama yapan jandarma ekipleri, uyuşturucu imalatında kullanılan havalandırma, ışıklandırma, kurutma, filizlendirme ile iklimlendirme sistemleri, 889 kök Hint keneviri ile 4 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Y.Ö.'nün evindeki aramada ise ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 mermi ele geçirildi. Atölye sahibi Y.Ö. ile işletmede bekçi olarak çalışan Y.K., gözaltına alınıp haklarında soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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