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        Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama

        TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:35
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        Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 tutuklama
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        TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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