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        Römorkördeki yangında ölen kaptanın eşinden suç duyurusu

        TEKİRDAĞ'dalimana bağlı demirli römorkörde çıkan yangında hayatını kaybeden pilot bot kaptanı Fatih Karan'ın (27) eşi Pelin Karan (27), ihmal iddiasında bulunup, Ceyport Limanı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karan, "Eşim iş yerinde yatakhaneler olduğu halde, sürekli elektrik arızası veren, kullanım şartlarına uygun olmayan, kullanımı dahi yasak olan bir römorkörde kalmak zorunda bırakılmıştır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:00
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        Römorkördeki yangında ölen kaptanın eşinden suç duyurusu
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        TEKİRDAĞ'dalimana bağlı demirli römorkörde çıkan yangında hayatını kaybeden pilot bot kaptanı Fatih Karan'ın (27) eşi Pelin Karan (27), ihmal iddiasında bulunup, Ceyport Limanı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Karan, "Eşim iş yerinde yatakhaneler olduğu halde, sürekli elektrik arızası veren, kullanım şartlarına uygun olmayan, kullanımı dahi yasak olan bir römorkörde kalmak zorunda bırakılmıştır" dedi.

        Ceyport Limanı'na bağlı demirli römorkörde, 18 Kasım'da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, pilot bot kaptanı Fatih Karan, baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı. Karan, burada kurtarılamadı. Karan'ın eşi Pelin Karan, yangın alarmının çalışmadığını ve eşinin ölümünde liman yetkililerinin ihmal olduğunu belirterek, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eşinin yangında zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyleyen Pelin Karan, "Eşim iş yerinde yatakhaneler olduğu halde, sürekli elektrik arızası veren, kullanım şartlarına uygun olmayan, kullanımı dahi yasak olan bir römorkörde kalmak zorunda bırakılmıştır. O römorkörde 18 Kasım 2023 tarihinde bir yangın çıkmıştır. Çıkan yangında, yangın alarmlarının devrede olmaması, eşimin hayattan koparılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Birileri işini düzgün yapmadığı için bugün eşim toprağın altında. Bu bir ölüme terk ediş, açıkça bir cinayettir. Sorumluların cezasını çekmesini istiyoruz. Hukuki sürecimiz de başladı zaten, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

        'BÜYÜK BİR İHMAL VAR'

        Eşinin yatmaması gereken bir yerde yatırıldığını ve yangın alarmının da çalışmadığını söyleyen Karan, "Hiç kimse sorumluluğunu yerine getirmediği gibi yaşanan bu olayın arkasında da durmuyorlar. Umarım herkesin vicdanı, yastığı kadar rahattır diyorum. Bu sürecin arkasındayım, hiçbir şekilde de peşini bırakmayacağım. Tesadüfen aynı ortamda bulunduk, daha itfaiye raporları bile çıkmadan bu olayla ilgili sigara içilmiştir gibi sözler söylenildi. Yangın zaten eşimin bulunduğu odada değil; farklı bir odada çıkıyor ve bu personelin burada kaldığını kimse bilmiyor. Tesadüfen çıkan dumanlar esnasında orada olduğu fark ediliyor, o da itfaiye geldikten sonra. Bu durumda büyük bir ihmal var, işletme içerisinde kim nerede çalışıyor, kim nerede kalıyor; kimsenin haberi yok. Şans eseri eşim itfaiye geldikten sonra orada bulunuyor. Ve dumana ne kadar maruz kaldığını hiç birimiz bilmiyoruz'" diye konuştu.

        Liman yetkilileri ise olaya ilişkin savcılık soruşturmasının sürdüğünü, bilirkişi raporunun henüz gelmediğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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