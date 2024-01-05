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        `Uyuşturucuyla mücadele' sayfası kurdu, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele sayfası kuran G.E.D. uyuşturucu sattığı suçlamasıyla gözaltına alındı. G.E.D.´den uyuşturucu aldığı saptanan 11 kişi de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:40
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        `Uyuşturucuyla mücadele' sayfası kurdu, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada uyuşturucuyla mücadele sayfası kuran G.E.D. uyuşturucu sattığı suçlamasıyla gözaltına alındı. G.E.D.´den uyuşturucu aldığı saptanan 11 kişi de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığını tespit etti. Polis, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı sayfayı kuran G.E.D.'nin daha önceden uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğunu ve uyuşturucu satışı yaptığını saptadı. Polisin düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. ile ondan uyuşturucu aldığı belirlenen 11 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, uyuşturucuları sosyal medyadaki sayfanın kurucusu G.E.D.'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi. 12 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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