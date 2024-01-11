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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Sevginaz Kadıoğlu.(59), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:45
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        Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Sevginaz Kadıoğlu.(59), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi´nde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi'nden Akıncılar Caddesi'ne giren otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Sevginaz Kadıoğlu'na çarptı. Kazada, Kadıoğlu yaralandı. Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Sevginaz Kadıoğlu, çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kadıoğlu´nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobili bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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