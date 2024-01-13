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        Tekirdağ'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi

        TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ile Filistin için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:20
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        Tekirdağ'da şehitler ve Filistin için yürüyüş düzenlendi
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        TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ile Filistin için yürüyüş düzenledi.

        Tekirdağ'da, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve İsrail saldırıları altında bulunan Filistin için yürüyüş düzenlendi. Süleymanpaşa ilçesinin Köprübaşı mevkisinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile 'Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüş sırasında, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı. 

        Tekirdağ Valiliği önünde son bulan yürüyüşün ardından konuşan İHH gönüllüsü Fatih İnce, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının insanlık için tehdit olduğunu haykırıyoruz. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Filistin'de yaşanan soykırımın durdurulması için milyonlarca insan meydanlarda" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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