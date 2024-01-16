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        Tekirdağ'da sahil yine yosunla kaplandı

        TEKİRDAĞ'dalodos sonrası Süleymanpaşa ilçesi sahili, yine yosunla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:50
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        Tekirdağ'da sahil yine yosunla kaplandı
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        TEKİRDAĞ'dalodos sonrası Süleymanpaşa ilçesi sahili, yine yosunla kaplandı.

        Marmara Denizi'nde önceki gün etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları yosunla kaplandı. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgaların kıyaya sürüklediği yosunlar, sahili yer yer kızıla boyadı. 1 hafta önce de aynı durumun yaşandığını söyleyen Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bu havaların lodos esmesiyle beraber açıkta bulunan kırmızı otlar kıyıya vuruyor. Yağışlarla ve karayel ile beraber tekrar açığa gidecekler. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok" dedi. Belediye ekipleri, sahilde biriken yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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