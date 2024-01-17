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        Kadınlar, Filistinliler için 1000 battaniye dikti

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Halk Eğitim Merkezi'nde, aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kadın, 'Makineler Gazze için çalışıyor' kampanyasında 1000 battaniye dikti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:40
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        Kadınlar, Filistinliler için 1000 battaniye dikti
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi Halk Eğitim Merkezi'nde, aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kadın, 'Makineler Gazze için çalışıyor' kampanyasında 1000 battaniye dikti.

        Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistinliler için başlattığı 'Makineler Gazze için çalışıyor' kampanyasında Filistinliler için battaniye üretmeye karar verildi. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kadın, geceli, gündüzlü çalışarak, 1000 battaniye dikti. Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Ersöz, Gazzelilerin, kış koşulları altında zor durumda bulunduklarını göz önüne alarak polar battaniye dikmeye karar verdiklerini söyleyerek, "Atölyelerimizde kursiyerlerimiz canla başla çalışarak  kumaşları battaniyeye çevirdiler. Battaniyeler paketlendi ve Gazze'ye gönderilmek üzere hazır. Aralarında gönüllülerin de bulunduğu 50 kursiyerimiz sabah akşam çalışarak bu projede yer aldı" dedi.

        'EN BÜYÜK İSTEĞİM SAVAŞIN SONA ERMESİ';

        Projede gönüllü olarak çalışan Nermin Özsoylu, "Battaniyeleri Gazze'deki kardeşlerimize, çocuklarımıza, orada savaşta mağdur olan kadınlarımıza, kardeşlerimize dikiyoruz. Tabii ki gönüllü geldim. Severek, isteyerek geldim. İnşallah biran önce bu savaşın son bulmasını, ateşkesin olmasını temenni ediyorum. Savaşın sona ermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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