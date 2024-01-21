Tekirdağ'da otomobil takla attı; Duygu öldü, sürücü yaralı

TEKİRDAĞ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde takla atıp, şarampole savrulan otomobildeki Duygu Akyol (28), hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi-Çorlu kara yolu Ekşielma mevkisinde meydana geldi. E.P.'nin kullandığı 59 AIA 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Daha sonra takla atıp, şarampole savrulan otomobildeki sürücü E.P. ile araçtaki Duygu Akyol, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Duygu Akyol, kurtarılamadı. Akyol'un Marmaraereğlisi'de kadın kuaförlüğü yaptığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.