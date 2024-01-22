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        İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı

        İSTANBUL'daHakan Özer'i (29) öldürdüğü iddia edilen S.Ç., Tekirdağ'da yakalandı. S.Ç. ile 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:55
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        İstanbul'daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı
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        İSTANBUL'daHakan Özer'i (29) öldürdüğü iddia edilen S.Ç., Tekirdağ'da yakalandı. S.Ç. ile 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle Salih Tarımcı Sokak'ta, geçen yıl 10 Ağustos'ta 2 çocuk babası Hakan Özer, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin S.Ç.'nin cinayet şüphelisi olduğu ve Tekirdağ'da saklandığı belirlendi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, S.Ç.'nin saklandığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. S.Ç. ile K.A., E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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