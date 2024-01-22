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        Çorlu'da kar yağışı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:15
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        Çorlu'da kar yağışı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğle saatlerinde kar yağdı.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 13.00 sıralarında kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu ilçede kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan kar yağışı daha sonra etkisini kaybetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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