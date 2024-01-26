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        Türk sinemasının usta ismi Hikmet Taşdemir, Silivri'de son yolculuğuna uğurlanacak

        TÜRK sinemasının usta ismi oyuncu Hikmet Taşdemir (82), akciğer kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Taşdemir, bugün İstanbul'un Silivri ilçesinde toprağa verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:25
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        Türk sinemasının usta ismi Hikmet Taşdemir, Silivri'de son yolculuğuna uğurlanacak
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        TÜRK sinemasının usta ismi oyuncu Hikmet Taşdemir (82), akciğer kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Taşdemir, bugün İstanbul'un Silivri ilçesinde toprağa verilecek.

        Türk sinemasının kötü adamı olarak bilinen Hikmet Taşdemir, 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen, dün yaşamını yitirdi. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Değerli sanatçımız, Yeşilçam emektarlarından Hikmet Taşdemir, 15 Ocak tarihinde hastanemize geliyor. Solunum yetmezliği sebebiyle ve teşhisinde 4'üncü evre kanser olduğu belirleniyor. Kendisi daha sonra 24 Ocak tarihinde dahiliye yoğun bakıma ardından da solunum yetmezliği sebebiyle entübe oluyor. Entübe olduktan sonra maalesef, 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 14.20 kalbi duruyor. Arkadaşlarımızın, değerli hekimlerimizin yaptığı tüm müdahalelere rağmen, 15.05'i gösterdiğinde vefat ediyor. Allahtan rahmet diliyor, Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. Yakınlarına başsağlığı, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Bugün itibarı ile de ağabeyi tarafından cenazesi teslim alınmıştır" dedi.

        Cenazesini yakınlarının aldığı Hikmet Taşdemir, bugün İstanbul'un Silivri ilçesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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