Villada kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı TEKİRDAĞ´da polisin 2 katlı bir villaya düzenlediği operasyonda 2 kilo 805 gram esrar ile saksılarda ekili 104 kenevir ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlenirken, gözaltına alınan 3 şühpeliden 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ´da polisin 2 katlı bir villaya düzenlediği operasyonda 2 kilo 805 gram esrar ile saksılarda ekili 104 kenevir ele geçirildi. Hint keneviri yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulduğu belirlenirken, gözaltına alınan 3 şühpeliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi´nde 2 katlı villada iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Polisin adreste yaptığı aramada, 2 kilo 805 gram esrar, saksılarda 104 kenevir, 2 hassas terazi, 24 LED aydınlatma ışığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirildi, N.A., B.O. ve H.A, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O., tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.