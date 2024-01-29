Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
TEKİRDAĞ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
TEKİRDAĞ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı tesisin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.